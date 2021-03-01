رئيس الجمهورية يدعو إلى تخفيف التوتر في المنطقة

رئيس الجمهورية يدعو إلى تخفيف التوتر في المنطقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد رئيس الجمهورية برهم صالح، (اليوم الاثنين 1 آذار 2021)، الدعوة الى تخفيف التوتر وارساء السلام في المنطقة.وذكر بيان رئاسي، ان “صالح تسلم اليوم في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية مصر العربية وليد محمد إسماعيل، وأستراليا باولا إليزابيث كانلي، وإندونيسيا ايلمار ايوان لوبس والبرازيل لويس ايفالدو”.وأكّد رئيس الجمهورية، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن “العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية”.وأشار إلى “أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري”، لافتاً إلى أن “البلد يتطلع نحو البناء والاعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية”.وعبّر الرئيس عن “أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم”.من جانبهم، قدّم السفراء “شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية”، معربين عن “تطلعاتهم في تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الأواصر المشتركة”، وفقا للبيان.

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