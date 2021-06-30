رئيس الجمهورية يدعو مفوضية الانتخابات إلى إعلان النتائج الانتخابية خلال 24 ساعة

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الأربعاء، عن توصيات رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات، لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. وذكر المكتب في بيان، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح وخلال اجتماع موسّع مع مفوضية الانتخابات، تضمّن توصيات رئاسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وهي: أن يتم الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع”. وتضمنت بحسب البيان ان “يتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز”. وشدد رئيس الجمهورية على ان “تكون عمليات العد والفرز الكترونية وايضا يدوية في كل محطة انتخابية، وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين، وتُعلن النتائج بعد المطابقة، وتُسلم نسخ من النتائج لوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين”. وضمنت التوصيات بحسب البيان “منع الاستخدام غير المشروع لبطاقة الناخب القصيرة الأمد الغير محدثة بايومتريا”. ولفت الى ان “الناخبين الذين يحملون بطاقات غير محدثة، يتم تحديثها بايومتريا في نفس يوم الاقتراع وقبل الادلاء بصوته، وتُجرى عملية تطابق بصمات وتقاطعها لكشف المشابهة”.