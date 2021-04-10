رئيس الجمهورية يصادق على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

رئيس الجمهورية يصادق على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، على تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية .

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