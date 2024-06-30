رئيس الجمهورية يقرر إضافة يومين للعطل الرسمية

رئيس الجمهورية يقرر إضافة يومين للعطل الرسمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، إصدار قانون يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى الأعياد الوطنية في جمهورية العراق. إنه بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، وبموجب أحكام الدستور، تقرر اعتبار يوم الثالث من تشرين الاول / أكتوبر عيدا وطنيا للعراق، فيما يُعتبر الرابع عشر من يوليو/ تموز ذكرى تأسيس الجمهورية.وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا القرار يأتي بهدف تحديد تاريخ رسمي للاحتفال بالعيد الوطني وللتذكير بمناسبة تأسيس الجمهورية.وكان البرلمان العراقي، قد صوّت يوم 22 أيار/مايو الماضي، على مقترح قانون الأعياد والعطل الرسمية في البلاد، والذي يشمل نحو 11 يوما في السنة بينها “عيد الغدير”.فيما بينت اللجنة القانونية  البرلمانية، أن العيد الوطني سيُحدد بموجب القانون الخاص بتحديد علم وشعار الدولة العراقية ونشيدها الوطني.يذكر أن العراق  بعد 2003  الدولة الوحيدة في العالم يتمتع بعطل رسمية تفوق 167 يوما للشيعة من ولادة إمام ووفاته إلى مرابط خيول الأئمة وأبنائهم وخدامهم.

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