رئيس السلطة القضائية:سليماني “تاج على رؤوسنا”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الأربعاء، أن شهادة سليماني ستبقى فخرا وتاجا على رؤوسنا، مشيرا إلى أن مقتل سليماني الذي كان مقدسا لمرجعية السيستاني ولنا .وقال زيدان في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الرسمي الذي أقيم، صباح اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمقتل سليماني، إن “الكثير من السادة الحضور عايشا سسليماني والمهندس سواء على الصعيد السياسي أو العسكري لذلك لا أضيف جديدا لما تعرفوه من صفات إيجابية كانوا يتحلون في مقدمتها التدين الخالص والشجاعة والتواضع والزهد ومجمل هذه الصفات جعل منهما متلازمتين وكان احدهما مكملا للآخر”.وأضاف أن “سليماني والمهندس استجابا لفتوى المرجعية الدينية دون تردد والتف الناس حولهم وأعلنوا الحرب على الإرهابيين حتى تم تحرير الأرض”، مشيرا إلى أن ” سليماني والمهندس بذلا جهدا كبيرا في تحقيق النصر واستحقا بجدارة وصف المرجعية الدينية لهما قادة النصر”.وتابع القاضي زيدان، أن “السليماني والمهندس سيبقيان مشاعل حق تهدي إلى طريق الحق وستبقى صورهم في ضمائر الشرفاء”، مؤكدا أن “سليماني والمهندس كانوا ومازالوا تلك النجوم التي تصحح لنا البوصلة وسيوفا ستقطع يد الخيانة والإجرام”.وخاطب رئيس مجلس القضاء الأعلى سليماني والمهندس قائلا: “لقد كان فراقكما صعبا أوجع قلوبنا جميعا .. جعلكم الله في أعلى المراتب وأعاننا على فراقكم ورغم الألم الا أن شهادتكم ستبقى فخرا وتاجا على رؤوسنا”.