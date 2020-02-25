رئيس السلطة القضائية يصل الدوحة

رئيس السلطة القضائية يصل الدوحة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن وصول رئيس المجلس فائق زيدان على رأس وفد قضائي الى قطر للمشاركة في الاجتماع القضائي الثنائي بين البلدين.وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان ، ان ” رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان على رأس وفد قضائي وصل مساء هذا اليوم الى الدوحة تلبية للدعوة الموجهة من رئيس المجلس الاعلى للقضاء القطري حسين بن لحدان المهندي”.واضاف البيان ان “الزيارة تهدف الى المشاركة في الاجتماع (الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية)”.وتابع ان “الوفد القضائي ضم كل من القاضي الاول في محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الكرخ والرصافة كلا من القاضي ضياء جعفر لفتة والقاضي اياد محسن ضمد “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *