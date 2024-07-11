رئيس القضاء ووزير العدل يبحثان القضايا القانونية المتعلقة بين الطرفين

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الحرس الثوري:بفضل حشدنا الشعبي وحكومته أصبح العراق سوقا للبضائع الإيرانية بنسبة 95%
اليوم..اسعار صرف الدولار=150,250 ديناراً
وزير الطاقة اللبناني:العراق أوقف تصدير النفط لعدم تسديد الأموال المستحقة لأكثر من سنتين
السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق والكويت
(5) مليارات ريال حجم الصادرات السعودية للعراق في أقل من سنة
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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الحرس الثوري:بفضل حشدنا الشعبي وحكومته أصبح العراق سوقا للبضائع الإيرانية بنسبة 95%
نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
تحالف قيم المدني:حكومة السوداني أثبتت فشلها وهي جسراً لتحقيق مصالح الأحزاب
مصادر:زعماء الحشد ووكلاء المرجعية يضغطون على وزير الداخلية بعدم إغلاق صالات القمار وبيع الخمور في المطاعم
هههههههه..العامري:تحرير فلسطين على يد الحرس الثوري والحشد الشعبي بزعامة خامئني
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