رئيس القضاء ووزير العدل يبحثان القضايا القانونية المتعلقة بين الطرفين

رئيس القضاء ووزير العدل يبحثان القضايا القانونية المتعلقة بين الطرفين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، مع وزير العدل خالد شواني القضايا المتعلقة بعمل القضاء ووزارة العدل.وقال أعلام القضاء في بيان ، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم الخميس، وزير العدل خالد شواني”.وأضاف البيان، ان “اللقاء ناقش القضايا القانونية التي تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل”.

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