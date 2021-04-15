رئيس “القضاة” يدافع عن ميليشيات الحشد الشعبي

رئيس “القضاة” يدافع عن ميليشيات الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حسم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الخميس، جدلية الطرف الثالث التي رافقت تظاهرات تشرين في عام 2019، مشيرا إلى أن وزير الدفاع السابق نجاح الشمري تورط باطلاق تلك المفردة الي لا وجود لها.وقال زيدان في حوار متلفز، إن “قصة الطرف الثالث معقدة وطويلة واعتقد ان وزير الدفاع السابق تورط باطلاق تلك المفردة”، مشيرا إلى “وجود طرفين وهما القوات الأمنية والمتظاهرين وحصل اطلاق نار واعتداءات متبادلة بينهما بدليل إصابة عدد كبير من المنتسبين”.وأضاف زيدان، أن “جميع التحقيقات التي أجريت بهذا الخصوص اثبتت عدم وجود شيء اسمه طرف ثالث”.يذكر أن وزير الدفاع السابق نجاح الشمري تحدث في لقاء تلفزيوني ابان فترة التظاهرات بوجود “طرف ثالث” يقوم باستهداف المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء والذي قصد بموجبه ميليشيات الحشد الشعبي.يذكر ان زيدان تربطه علاقة “مصاهرة” مع المقبور ابو مهدي المهندس.

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