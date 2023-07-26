رئيس الكتلة الايزيدية:حزب بارزاني يستغل ملف النازحين لأغراض انتخابية

رئيس الكتلة الايزيدية:حزب بارزاني يستغل ملف النازحين لأغراض انتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب نايف خلف سيدو ، الأربعاء، من استغلال ملف النازحين ضمن مخيمات كردستان لأغراض انتخابية.وقال سيدو في حديث  صحفي، إن “بعض الجهات السياسية تحاول استغلال ملف النازحين في كردستان لأغراض انتخابية”.وأضاف، أن “هناك استغلال لمخيمات النازحين للمتاجرة بقضيتهم في الانتخابات المحلية القادمة”،  مشيرا إلى أن “ملف النازحين يجب أن لا يستغل سياسيا لمصالح انتخابية “.وأكد أن “النازحين الأيزيديين هم الأكثر تضررا لأنهم يعيشون في ظروف صعبة ويعانون من أوضاع رخوة”.وفي وقت سابق اتهم سيدو حزب بارزاني بعرقلة مساعي اعادة نازحي قضاء سنجار ضمن نينوى.

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