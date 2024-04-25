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رئيس المحكمة الاتحادية:نظام الحكم في العراق يقوم على أساس أن الشعب مصدر السلطات
تحالف الحسم يرجح بقاء المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى الانتخابات القادمة
(357.33) مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية الأمريكية للعراق خلال 2023
حزب كردي يرفض تأجيل انتخابات برلمان الإقليم
قيادي تركماني:(75) ألف أسرة تركمانية نازحة متواجدة في تركيا
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(357.33) مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية الأمريكية للعراق خلال 2023
النفط النيابية:حكومة السوداني تتعاقد مع شركات غير رصينة لهدر ثروات العراق
اليوم..سعر صرف الدولار=147750 ديناراً
تركيا: (12.8) مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال 2023
وزارة النفط تعلن التوقيع مع شركة أوكرانية لتطوير حقل عكاز الغازي
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الأعرجي أمام الروس وإيران..يجب طرد القوات الأمريكية من العراق خلافا لتصريحات السوداني
مصدر سياسي:السامرائي حوت فاسد غير خاضع للمساءلة لكونه إطاري
حزب كردي: من ينصاع لأوامر حزب بارزاني جبان ومتخاذل لا يستحق الاحترام
نائب:العار سيلاحق السوداني لعدم حسم ملف المياه لصالح العراق
العوادي:(17) مليار دولار تكلفة طريق التنمية الذي سينفذ من قبل الشركات التركية لخدمة الصادرات الإيرانية والخليجية
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