رئيس المهجرين النيابية:وزيرة الهجرة “تعرقل”إيصال المنحة المالية لـ(450) ألف نازح

رئيس المهجرين النيابية:وزيرة الهجرة “تعرقل”إيصال المنحة المالية لـ(450) ألف نازح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان علي ، الثلاثاء،  إن أكثر من 450 ألف نازح بانتظار استلام المنحة المالية، والتي خصصتها الحكومة الاتحادية للعوائل الراغبة بالعودة،وأكد النائب انه رغم حاجتهم الى المنحة لكي يستأنفوا حياتهم الطبيعية إلا ان وزارة الهجرة تعرقل إيصالها لأسباب سياسية”.وأضاف أن “منحة العودة المقدمة من وزارة الهجرة والمهجرين بدأت تستغل سياسياً، ما يتطلب موقفاً حكومياً واضحاً وصارماً دون مماطلة أو تسويف”.وأشار إلى أن “وزيرة الهجرة تمادت في اساليبها في منع ايصال المنحة المالية المخصصة للنازحين”، وشدد على ضرورة “اتخاذ إجراءات فورية بسحب الملف من يد الوزارة” .

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