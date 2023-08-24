رئيس الوزراء الأردني ووزير الداخلية العراقي يبحثان محاربة المخدرات وتأمين حدود البلدين

رئيس الوزراء الأردني ووزير الداخلية العراقي يبحثان محاربة المخدرات وتأمين حدود البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، محاربة المخدرات وتأمين الحدود المشتركة.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير الداخلية عبد الامير الشمري، التقى على هامش زيارته للملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة”، مبينا أن “الوزير نقل في بداية اللقاء، تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة العراقية الى الاردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة على المستوى الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ومنها محاربة المخدرات وتأمين الحدود المشتركة والجرائم العابرة للحدود”.

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