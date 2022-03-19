رئيس الوزراء الاسرائيلي:الحرس الثوري والحشد الشعبي منظمتان إرهابيتان

رئيس الوزراء الاسرائيلي:الحرس الثوري والحشد الشعبي منظمتان إرهابيتان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت إسرائيل ،السبت، الولايات المتحدة إلى عدم شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء “للمنظمات الإرهابية الأجنبية”، متهمة إياه بـ”قتل آلالاف” الاشخاص.وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لبيد في بيان مشترك إن “الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص بمن فيهم أميركيين”، مؤكدين أنه “يستحيل علينا التصديق بأن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية”، وفقا لوكالة “فرانس بريس”.وتابع البيان أن “الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي في غزة والحوثيون في اليمن والميليشيات في العراق، وكان وراء خطط لاغتيال كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية”.واتهم البيان الحرس الثوري الإيراني “بلعب دور في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين والعراقيين”.وقال البيان “إنهم دمروا لبنان ويضطهدون بوحشية المدنيين الإيرانيين وأيديهم ملطخة بالدماء”.وكانت واشنطن أشارت الأربعاء إلى “قرب” التوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 ويحد من برنامج طهران للاسلحة النووية، في أحدث مؤشر على تحقيق تقدّم في الملف بعدما افرجت ايران عن بريطانيين من اصل ايراني.

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