رئيس الوزراء البرتغالي يصل بغداد

رئيس الوزراء البرتغالي يصل بغداد
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، إلى بغداد.وقالت وكالة الانباء الرسمية (واع)، إن رئيس الوزراء البرتغالي وصل الى بغداد.وفي السياق ذاته افاد مصدر، إن “وزير المالية فؤاد حسين، استقبل رئيس الوزراء البرتغالي، صباح اليوم في بغداد”، مبينا أن “الرئيس البرتغالي سيلتقي عددا من المسؤولين العراقيين لبحث العلاقات بين الدولتين، وسبل تطويرها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *