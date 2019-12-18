رئيس الوزراء البرتغالي يصل بغداد

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، إلى بغداد.

وقالت وكالة الانباء الرسمية (واع)، إن رئيس الوزراء البرتغالي وصل الى بغداد.