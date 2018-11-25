رئيس الوزراء السوري يستقبل رئيس اتحاد الصحفيين العرب الاستاذ مؤيد اللامي

رئيس الوزراء السوري ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يؤكدان على ضرورة ان يلعب الاعلام العربي دورا بارزا لنشر السلام بعد الانتصار على الارهاب

اكد رئيس الوزراء السوري المهندس عماد خميس ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي على ضرورة ان يقوم الاعلام العربي بدوره لنشر اجواء السلام والمحبة في عموم البلدان العربية بعد الانتصار الكبير الذي تحقق على الارهاب خصوصا في سورية والعراق

واشار رئيس الوزراء السوري خلال استقباله رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي واعضاء الامانة العامة للاتحاد ان العرب اليوم بحاجة الى النظر نحو المستقبل بغية البدء الحقيقي لبناء مادمره الارهاب في عدة بلدان عربية مشيدا بدور الاتحاد العام للصحفيين العرب لدعمه قيم السلام معبرا عن تقديره لتضحيات الصحفيين وهم يواجهون الارهاب الاعمى

من جانبه قدم مؤيد اللامي شرحا وافيا عن عمل الاتحاد ودوره في تقريب وجهات النظر لخدمة الشعوب العربية والسعي الدائم بنقل الحقيقة والخبر الاعلامي الصادقين للرأي العام وعدم تزييف الحقائق مشيرا الى ان الانتصار على الارهاب ساهم فيه الصحفيون العرب بشكل كبير خصوصا في العراق الذي كان لتضحيات الصحفيين العراقيين دورا بارزا في انتصاره على التنظيمات الارهابية

وهنأ رئيس الوزراء السوري الشعب العراقي وقياداته ونخبه بذلك الانتصار

وحضر اللقاء وزير الاعلام السوري عماد سارة