رئيس الوزراء الكويتي يعلن استقالته

رئيس الوزراء الكويتي يعلن استقالته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء أمس، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

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