رئيس تجمع:ربط البطاقة الوطنية ببطاقة السكن عبر شركات أجنبية تهديداً للأمن الوطني
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس تجمع النخب والكفاءات الواعية حسين علي جاسم، اليوم الثلاثاء، من خطورة ربط البطاقة الوطنية ببطاقة السكن وإحالتها كفرصة استثمارية لشركات أجنبية، محملاً الحكومة مسؤولية أي تسريب أو إخراج لبيانات المواطنين العراقيين إلى جهات خارجية.وقال جاسم في تصريح صحفي إن “أي محاولة لربط البطاقة الوطنية ببطاقة السكن عبر شركات استثمارية أجنبية تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني”، مبيناً أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية بيانات المواطنين ومنع تسريبها”.وأضاف أن “الحكومة والبرلمان المقبلين مطالبان بإلغاء جميع الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال في هذا الملف”، مؤكداً أن “حماية بيانات العراقيين واجب وطني لا يقبل المساومة أو التفريط”.

