رئيس تجمع:محافظ البصرة (اسعد العيداني) مثال أعلى للنزاهة والعمل الدؤوب

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسم رئيس تجمع العدالة النائب عامر الفائز، اليوم الاربعاء ( 17 كانون الأول 2025 )، الجدل الدائر حول إقالة محافظ البصرة أسعد العيداني أو نوابه، فيما كشف عن ملابسات مغادرة أعضاء التجمع لكتلة المحافظ داخل مجلس المحافظة.وقال الفائز في حديث صحفي، إن “خروج أعضائنا الثلاثة من تجمع العدالة في مجلس البصرة يهدف إلى منحهم الحرية الكاملة في العمل الرقابي والخدمي داخل المجلس، بعيداً عن التقيد بالتوجيهات أو الإملاءات الحزبية في أداء مهامهم كأعضاء”.وأكد الفائز: “لا نستهدف المحافظ أسعد العيداني أو نوابه”، موجهاً رسالة طمأنة للشارع البصري بقوله: “اطمأنوا.. فلا توجد تغييرات حتى الآن في أي مناصب بالسلطتين التنفيذية أو التشريعية في المحافظة”.وبين الفائز أن “جميع الأعضاء من مختلف الكتل الذين وقعوا على (كتلة البصرة الجديدة) يجب أن يعملوا باستقلالية عن أحزابهم داخل المجلس”، محذراً بالقول: “بخلاف ذلك، سيعود أعضاؤنا إلى تحالف تصميم، فنحن نسعى لمجلس محافظة قوي يعمل لخدمة البصرة بعيداً عن الضغوط السياسية”. وحول اللقاء الذي جمع زعيم الطائفة الشيخية السيد عبد العال الموسوي بالمحافظ العيداني، أوضح الفائز أن “هذا اللقاء كان مجدولاً ومتفقاً عليه منذ فترة وقبل مغادرة أعضائنا للكتلة”، لافتاً إلى أن “الحديث دار حول تعزيز الاستقرار السياسي في المحافظة وضمان استمرار عجلة البناء”.وتسود الأوساط السياسية في البصرة حالة من الترقب بعد تشكيل “كتلة البصرة الجديدة”، وسط تساؤلات عن تأثير هذه التحركات على خارطة التحالفات، في وقت يؤكد فيه قادة الكتل أن الهدف الأساسي هو تفعيل الدور الرقابي لمجلس المحافظة وتطوير الأداء الإداري بما يخدم المصلحة العامة.

