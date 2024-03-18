رئيس تحالف العزم يرفض خروج القوات الأجنبية من العراق

رئيس تحالف العزم يرفض خروج القوات الأجنبية من العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الاثنين، رفض المجتمع السني إخراج القوات الأميركية في الوقت الراهن، مشيرا الى ان إخراج التحالف الدولي لا يتم من خلال طرده.وقال السامرائي في تصريح  صحفي، ان “كل عراقي شريف لا يقبل بوجود قوات أجنبية في بلده الا ان  إخراج التحالف الدولي لا يتم من خلال “طرده”.وأضاف اننا ” ندعم خروج التحالف الدولي بحوار سياسي ودبلوماسي دون الحاجة الى تصعيد امني او عسكري ضد الوجود الأجنبي”. وأشار الى ان ” الحكومة نجحت بشكل كبير في إدارة الملف الاقتصادي وان الاقتصاد العراقي تعافى بسبب ارتفاع أسعار النفط وهناك تراكمات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *