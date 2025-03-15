رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الحدود السورية من أولوياتنا الأمنية أما الحدود مع إيران ” لانقلق عليها”!

رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الحدود السورية من أولوياتنا الأمنية أما الحدود مع إيران ” لانقلق عليها”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، كريم التميمي، يوم السبت، أن الجهاز يؤدي دوراً محورياً في تأمين الحدود العراقية السورية، مشيراً إلى انتشار مفارزه الأمنية على طول الشريط الحدودي، مع تنفيذ طلعات استطلاع يومية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.وقال التميمي، في تصريح صحفي، إن “جهاز مكافحة الإرهاب نفذ العديد من العمليات النوعية خلال العام الحالي، والعام الماضي في شمال وجنوب الرطبة و راوة في محافظة الأنبار”، مبيناً أن “قوات الجهاز استهدفت مواقع تمركز الإرهابيين وقادتهم، إضافة إلى تدمير عشرات المضافات التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية كملاجئ”.وأشار إلى أن “الجهاز يولي اهتماماً خاصاً بتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، لمنع أي محاولات تسلل أو تهديدات أمنية قد تؤثر على استقرار البلاد”.اما الحدود مع إيران لا نقلق عليها فهي ” آمنة”!!!.

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