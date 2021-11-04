رئيس ريال مدريد يمنح بنزيما قميصا تاريخيا لتسجيله هدف الملكي الـ 1000 بدوري الابطال

رئيس ريال مدريد يمنح بنزيما قميصا تاريخيا لتسجيله هدف الملكي الـ 1000 بدوري الابطال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- منح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الملكي، قميصاً تاريخياً، بعد إحراز الهدف الـ1000 في تاريخ مشاركات العملاق الإسباني بدوري أبطال أوروبا.وأهدى بيريز المهاجم كريم بنزيما قميصا يحمل رقم الهدف الـ1000، بعد تسجيل الهدف الأول للمرينغي داخل شباك فريق شاختار الأوكراني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، وانتهت بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وحقق فريق ريال مدريد فوزاً صعباً على شاختار الأوكراني بنتيجة 2-1، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.وتصدر الملكي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف برصيد 7 نقاط، ثم شيريف تيراسبول ثالثاً برصيد 6 نقاط، وأخيراً شاختار دونيتسك الأوكراني برصيد نقطة واحدة.وأحرز نجوم الفريق الملكي عبر تاريخه 1000 هدفا في دورى الأبطال خلال 455 مباراة، حيث يعد الفريق صاحب الأكثر فوزا بالمباريات برصيد 270 مباراة والأكثر مشاركة برصيد 47 مرة.

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