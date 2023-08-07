رئيس كتلة:إغلاق تطبيق تلغرام خلافا لحرية الإعلام والرأي وفقا للدستور

رئيس كتلة:إغلاق تطبيق تلغرام خلافا لحرية الإعلام والرأي وفقا للدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، الاثنين،في حديث صحفي، إن “الدستور العراقي قد كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وفق المادة (38) فما هي الضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة الاتصالات بشأن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي؟”.واضاف، “ما هي أسباب قيام الوزارة بغلق تطبيق تلغرام على الرغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر المحتوى الهادف”.وتساءل الساعدي، عن عائدية تطبيق تلغرام وهل أن الحكومة العراقية تمتلك حصة فيه من خلال وزارة الاتصالات؟وختم بالقول، “هل يتم تقاضي الرسوم والضرائب من المنصات الإلكترونية كالتيليغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي ؟وامس الاحد، اعلنت وزارة الاتصالات العراقية حظر “تلغرام” رسمياً في البلاد بذريعة محددات تتعلق بـ”الأمن الوطني”، و”حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين”، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون.

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