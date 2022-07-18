رئيس كتلة:العمل جار على تغيير الحلبوسي

رئيس كتلة:العمل جار على تغيير الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تكتل بيارق الخير محمد الخالدي، الاثنين، أن اعادة النظر برئاسة مجلس النواب أمر وارد جدا، مشيرا الى وجود متغيرات كبيرة مقبلة.وقال الخالدي في حديث  صحفي،ان” تحالف السيادة لم يعد يملك اوراق ضغط قوية في المشهد السياسي العراقي خاصة بعد استقالة نواب لتيار الصدري الذي وفر مقاعد اضافية للاطار وجعله في موقف مرن في المشهد العام”.واضاف الخالدي، “اننا امام متغيرات كبيرة في المشهد السياسي واعادة النظر برئاسة مجلس النواب واردة جدا اذا لم يشارك السيادة في دعم الحكومة المقبلة لان البديل موجود، كما ان الاطار تتوفر له المقاعد اللازمة لتمرير الحكومة المقبلة بدون اي اشكالية في ظل وجود اطراف سنية عدة داعمة له ومؤيدة لمشروعه”.واشار الى ان “انسحاب السيادة من الحكومة المقبلة واردة هي الاخرى خاصة وانه يمر بحالة ضعف وارتباك في المشهد العام وتفككه مجرد وقت”. 

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