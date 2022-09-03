رئيس كتلة:تواطؤ بين وزارة النفط وشركتي كار وبازيان برفع أسعار الوقود في كركوك والموصل

رئيس كتلة:تواطؤ بين وزارة النفط وشركتي كار وبازيان برفع أسعار الوقود في كركوك والموصل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد رئيس الكتلة النيابية النائب عن محافظة كركوك ارشد الصالحي , السبت , الحكومة باجراءات شعبية لموطني محافظتي كركوك ونينوى بسبب ازمة الوقود نتيجة رفع الأسعار, كاشفا عن وجود تواطؤ بين وزارة النفط وشركتي كار وبازيان الكرديتان. وقال الصالحي في تصريح  صحفي , ان “مواطني محافظتي كركوك ونينوى يتعرضان الى عقوبة حكومية تقودها وزارة النفط من خلال رفع سعر اللتر الواحد الى 1000 دينار وتحديد مدة 8 أيام لاستلام البنزين المدعوم بـ 40 لتر”.  وأضاف ان “البنزين المدعوم أصلا واطىء الاوكتان مما تسبب باعطال للكافة العجلات”, مشيرا الى ان “الوزارة رخصت شركتي كار وبازيان الكرديتان بتزويد البنزين وان هذا يؤكد لنا بوجود طواطؤ بين الوزارة والشركتين”. وأوضح الصالحي ان “وزارة النفط ومنذ سنوات عديدة تتقصد عرقلة انشاء مصافي خاصة للمحافظة وذلك لفسح المجال بالاستفادة الشخصية من قبل المسؤولين بالوزارة وشركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة وكذلك  يجري بنفس الأسلوب مع  محافظة نينوى التي  تعاني الأسباب ذاتها ” , مهددا ” الحكومة باجراءات شعبية سلمية لموطني محافظتي كركوك والموصل اذا لم يتم حل الازمة خلال ثلاثة أيام”.وكان خبراء اتهموا في وقت سابق، شركة “كار” سيئة الصيت والمتهمة بارتباطها مع المخابرات الإسرائيلية بافتعال ازمة الكهرباء في المحافظات الجنوبية لأسباب سياسية , مشيرا الى ان اغلب الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في القطاعات الخدمية عليها شبهات فساد وارتباطها باجندات خارجية.

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