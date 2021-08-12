رئيس كتلة: إزالة الرايات الحسينية في منطقة العامرية يمثل “النهج الأموي”!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة ان محاولات ازالة الرايات الحسينية في منطقة العامرية تعيد للأذهان النهج الأموي والصدامي البغيض. وقال طعمة في بيان : ان محاولات ازالة الرايات الحسينية في منطقة العامرية تعيد للأذهان النهج الأموي والصدامي البغيض، وتعكس ميولا شاذة لبعث المناهج الاستبدادية المرتكزة على قمع الحريات وارادة الشعوب في مقارعة الظلم والطغيان واساليب امتهان كرامة الإنسان وتؤسس لنشر وترويج ارث السلطات الدموية الإجرامية التي اجمعت الإنسانية المنصفة الحرّة على رفضها واستنكارها الشديد. واضاف ان هذه الأساليب الخبيثة تسئ وتعارض واضحات احكام الإسلام الأصيل ومبادئه الراسخة التي اجمع عليها المسلمون واعتمدوها معيارا وفرقانا عمليا في تمييز وفرز جبهة الحق والعدل عن جماعة الباطل والظلم والطغيان ، ولعل هؤلاء المنحرفين الذين يحاربون الامام الحسين يسعون لطمس ثمار ثورته المباركة ينتمون فكرا وسلوكًا لنفس العصابات الأموية الدموية الحاقدة على رسول الله وأهل بيته (صلى الله عليه واله ).