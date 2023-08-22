رئيس كتلة تحالف السيادة يهاجم تحالف الانبار الموحد

رئيس كتلة تحالف السيادة يهاجم تحالف الانبار الموحد
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم رئيس كتلة تحالف السيادة النيابية النائب شعلان الكريم، اليوم الثلاثاء، تحالفاً سياسياً لم يسمه، فيما أشار الى أن القاصي والداني “يعرف تاريخهم الأسود”.وكتب الكريم، في تغريدة : “سؤالي لهم كم محكوم لديكم بقضايا فساد؟ كم متهم لديكم بقضايا فساد و ينتظر مرافعته؟”.وأضاف، أن “القاصي والداني يعرف جيدا تاريخكم الاسود في ملفات الهلال الأحمر والصناعة واستملاكات الوقف المزيفة وقروض المصارف الوهمية وعقود الكهرباء المظلمة فضلا عن ملفات تهريب الآثار والعملة التي تسببت لكم سابقا بالطرد من الخدمة العسكرية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *