رئيس كتلة تحالف السيادة يهاجم تحالف الانبار الموحد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم رئيس كتلة تحالف السيادة النيابية النائب شعلان الكريم، اليوم الثلاثاء، تحالفاً سياسياً لم يسمه، فيما أشار الى أن القاصي والداني “يعرف تاريخهم الأسود”.

: “سؤالي لهم كم محكوم لديكم بقضايا فساد؟ كم متهم لديكم بقضايا فساد و ينتظر مرافعته؟”.