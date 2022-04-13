رئيس كتلة:(40)مليون عراقي يدفعون ثمن فشل الكاظمي

رئيس كتلة:(40)مليون عراقي يدفعون ثمن فشل الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تكتل بيارق الخير النائب السابق محمد الخالدي، الاربعاء، أن 40 مليون عراقي يدفعون ثمن فشل رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في ادارة البلاد.وقال الخالدي في تصريح  صحفي، إن “ازمة ارتفاع الاسعار في الاسواق ناهيك عن الازمات الاخرى سواء اكانت اقتصادية او امنية تمثل تبعات ونتائج لفساد حكومة الكاظمي وضعف قدرتها في ادارة ملفات التجارة والمال”.واضاف الخالدي،ان “العراقيين يدفعون ثمن فشل الكاظمي في ادارة ملفات البلاد على كافة الاصعدة سواء اكانت اقتصادية او مالية او امنية”، لافتا الى أنه “كان محق في عدم التصويت له كرئيس مجلس الوزراء لادراكه بانه ليس في الموقع المناسب”.واشار الى ان “حمى الاسعار التي اجتاحت الاسواق العراقية مع شهر رمضان والتظاهرات في الجنوب تعكس فشل في ادارة ملف هو الاهم في البلاد ويمس قوت الملايين من العراقيين”.ويؤكد مراقبون بان حكومة الكاظمي فشلت في ادارة ملفات معقدة وحساسة للغاية تتعلق بالامن والاقتصاد خلال الاشهر الماضية. 

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