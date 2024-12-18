العاهل الأردني يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي

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ائتلاف المالكي:حشدنا الشعبي جاهز “لمواجهة جبهة تحرير الشام الإرهابية”!
رشيد يؤكد على دور المحكمة الاتحادية في ترسيخ سيادة القانون
نائب إطاري:شكلنا (3) أطواق نارية على طول الحدود مع سوريا
نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
الإطار:العراق لم يحسم أمره في التعامل مع سوريا الجديدة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
مصادر سياسية:بلينكن أبلغ السوداني بحل ميليشيا الحشد الشعبي
مسيلمة الإطار: من مقاتلة جبهة تحرير الشام إلى الترحيب بالوضع الجديد لسوريا
حكومة العراق من الدفاع عن بشار الأسد ومقاتلة الإرهابيين إلى الترحيب بالتغيير الجديد
السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة
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