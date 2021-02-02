رئيس مفوضية الانتخابات يجتمع مع خبراء الأمم المتحدة لشؤون الانتخابات

رئيس مفوضية الانتخابات يجتمع مع خبراء الأمم المتحدة لشؤون الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل (جليل عدنان خلف) رئيس مجلس المفوّضين في المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات بحضور (أمير آراين) مدير مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية في العراق (UNAMI) وفد خبراء الأمم المتحدة، يوم الاثنين الموافق 1/2/2021 في المكتب الوطني لمفوّضية الانتخابات؛ للتعرّف على مجالات اختصاص عمل الخبراء لإسناد عمل المفوّضية الانتخابي، وإجراء انتخابات برلمانية رصينة وفقًا للمعايير الدولية.استهل اللقاء رئيس المجلس معبرًا عن شكره وامتنانه لتعاون الأمم المتحدة  (UN) في إسناد عمل المفوّضية، و رفدها بعدد من الخبراء الذين سيمدّون العمل الانتخابي بالمشورة الفنية والإدارية في مجالات مختلفة، مرحّبًا في الوقت نفسه بوفد الخبراء الذي ضمّ : خبير التنسيق والدعم الميداني، وخبير الإجراءات والتدريب، وخبير لمساندة الإدارة الانتخابية، و خبير الإعلام والاتّصال الجماهيري، و الخبير الانتخابي لشؤون المحافظات،  و الخبير  القانوني، والخبير المختصّ في مجال المناقصات المتعلّقة بورقة الاقتراع، وخبير تكنولوجيا المعلومات (IT)  الذي سيعمل مع بقية الخبراء الذين يتواصلون مع شركة ميرو الكورية المختصّة بالأجهزة الانتخابية الإلكترونية، وشركة اندرا الإسبانية المختصّة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية.وأوضح رئيس المجلس الاستعدادات التي تضطلع بها المفوضية لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي، وانطلاق مرحلة تحديث سجل الناخبين البايومتري واستقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشّحين، مؤكّدًا ضرورة المراقبة الدولية لما لها من دور مهمّ في ضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها.يذكر أنّ رئيس مجلس المفوّضين قد طلب في وقت سابق من فريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) برفد مفوّضية الانتخابات بالخبراء الدوليين للنهوض بالعملية الديمقراطية والارتقاء بها نحو الأفضل.

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