رئيس هيئة الأركان الروسية:واشنطن تسعى لإقامة دولة كردية في شمال سوريا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس هيئة الأركان الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء كيان كردي مستقل عن دمشق، شمالي سوريا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها «غيراسيموف»، اليوم الخميس، للملحقين العسكريين الأجانب، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم». وقال إن «الوضع شرقي الفرات يتأزم، حيث تحاول الولايات المتحدة المراهنة على الأكراد السوريين لإنشاء كيان شبيه بدولة مستقلة عن دمشق، شمالي البلاد، ويقومون بتشكيل حكومة ما يسمى بفدرالية شمال سوريا الديمقراطية». وأضاف أنّ واشنطن تسمح بمضايقة القبائل العربية «عبر دعم التوجهات الانفصالية للأكراد بالآليات العسكرية». وفي السياق، أوضح «غيراسيموف» أنّ مسلحيّ تنظيم داعش الإرهابي متواجدون فقط شرقي الفرات، في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة. كما انتقد ممارسات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا، قائلا: «التحالف وقوات سوريا الديمقراطية التابعة له غير قادرين على إحكام السيطرة على تشكيلات داعش في بلدة هجين»، وفق المصدر ذاته.من جانبه، ألمح المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إلى احتمال تطبيق واشنطن استراتيجية عسكرية في سوريا كانت قد طبقتها سابقاً في العراق.وكشف جيفري في موجز صحفي عقب اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا، إن لدى الرئيس دونالد ترامب عدة مقترحات للدخول عسكرياً إلى سوريا، بما فيها استراتيجية طبقت في العراق، بحسب صحيفة نيوزويك الأميركية.وتابع المبعوث: «لدى الرئيس دونالد ترمب خيارات مختلفة بشأن انخراط قواتنا. تذكروا كيف كنا موجودين ليس في شمال العراق، بل فوقه خلال 13 عاماً ضمن إطار عملية المراقبة الشمالية»، في إشارة إلى الحظر الجوي الذي فرضته الولايات المتحدة شمال العراق في منتصف التسعينات.وقال جيفري إن أميركا لن تبقى في سوريا بشكل دائم؛ بل حتى تحقيق شروطها، وهي إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وانسحاب المليشيات الإيرانية من سوريا، وتنفيذ عملية سياسية لا رجعة عنها.وقتل 25 مدنيا على الأقل وجرح العشرات في قصف للتحالف الدولي على مدينة هجين الخاضعة لتنظيم داعش الإرهابي بريف دير الزور الشرقي بسوريا. وقالت مصادر محلية للأناضول، إن قصفا شديدا استهدف أحياء المدينة السكنية التي نزح منها معظم سكانها، ما أسفر عن مقتل 25 مدنيا على الأقل وجرح العشرات.