رئيس هيئة النزاهة الأسبق:500 مليار دولار هربت خارج العراق

رئيس هيئة النزاهة الأسبق:500 مليار دولار هربت خارج العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة السابق موسى فرج، الخميس، على ان  السوداني استعاد في الفترة الماضية 197 مليون دولار من مجموع 500 مليار دولار مهربة. وقال فرج في حديث صحفي، إنه “من أصل 500 مليار دولار هربت للخارج  من قبل حيتان الفساد تم استرداد 197 مليون فقط ويجب مساندة الأجهزة الرقابية والمالية لاعادة كل الأموال المهربة”.واضاف ان “الاموال المهربة مؤخرا كانت باربعة ملفات وهي تهريب النفط وسرقة القرن ومزاد العملة والتلاعب بالمشاريع والحصص الخاصة بالفاسدين”. وأشار فرج الى ان “استعادة الثقة الدولية والمجتعية بحاجة الى استرداد الاموال  المنهوبة وان خطوة إعادتها تستوجب توفير كل المتطلبات للمضي قدما بهذا الطريق”.

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