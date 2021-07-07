رئيس وزراء اليونان يؤجل زيارته إلى بغداد جراء العمليات الإرهابية للحشد الشعبي

رئيس وزراء اليونان يؤجل زيارته إلى بغداد جراء العمليات الإرهابية للحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت وسائل إعلام يونانية، الأربعاء، بأن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أجّل زيارته إلى العراق، التي كانت مقررة الأسبوع الجاري، بسبب “مخاوف أمنية”.وقال موقع  Greek city times” ، إن “ميتسوتاكيس كان من المقرر أن يزور العراق يوم الاثنين الماضي ، لكن في أعقاب الهجمات التي وقعت في البلاد في الأيام الأخيرة من قبل ميليشيا الحشد الشعبي، تم تأجيل الزيارة“.وأضاف أن جدول الزيارة المؤجلة لرئيس الوزراء اليوناني كان يتضمن زيارة العاصمة بغداد ومحافظة أربيل في الشمال.وأشار إلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الليلة الماضية والهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد اليوم 7/7/2021.يذكر أن ميتسوتاكيس التقى الشهر الماضي برئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور مسعود بارزاني الذي زار أثينا لأول مرة.وجرى خلال الاجتماع بحث مناقشات التعاون مع التركيز على القطاع الاقتصادي والثقافي.وأكد ميتسوتاكيس وبارزاني على الاستعداد للتعاون الكامل .كما ناقش رئيسا وزراء كردستان العراق واليونان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم المنطقة، لا سيما الأمن والاستقرار، فضلا عن احترام قواعد القانون الدولي.

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