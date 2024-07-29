رئيس وزراء بريطانيا يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس وزراء بريطانيا يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى ضرورة اتخاذ “خطوات فورية” نحو وقف إطلاق النار في  قطاع غزة.وقال مكتب ستارمر في بيان: “قال رئيس الوزراء إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها”.وأضاف البيان: “كرر رئيس الوزراء دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي”.والتقى ستارمر مع هرتسوج في باريس حيث يحضر الاثنان دورة الألعاب الأولمبية.وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السابع من يوليو، بعد وقت قصير من تولي ستارمر منصبه، “أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى “الضرورة الواضحة والعاجلة لوقف إطلاق النار”، وفقًا لبيان سابق للحكومة البريطانية.وقال ستارمر اليوم  إنه لا يوجد تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل وغزة.

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