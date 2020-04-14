لقد جاءت فكرة الانتخابات المبكرة مزحةً من قبل شلة الحكم العراقية لملاعبة شباب التظاهرات، فقط لا غير.
ولكن يبدو أنها تحولت إلى ضرورة لازمة ومصيرية لدى المعسكرين العراقييْن الإيراني والأمريكي المضطرَّيْن، حاليا،للتعايش في العراق على سطح واحد، بحكم كابوس كورونا أمريكيا، وكورونا وتدهور أسعار النفط والعقوبات الترمبية إيرانيا، في انتظار ما ستأتي به الرياح التي قد تكون ما تشتهيه السفن الخاصة بكلٍ منهما، بعد هذه الغمة العابرة.
إيران تنتظر سقوط ترمب ومجيء جو بايدن حبيب الله ورسوله والمؤمنين، لتنهض من كبوتها على يديه. وأمريكا تنتظر سقوط النظام الإيراني بفعل الزمن والعقوبات وكورونا واحتمالات الثورة الإيرانية الداخلية المقبلة، وعلى اللله فليتوكل المتوكلون.
أما نحن العراقيين المكروهين من المعسكرين، فمنذ تشرين من العام الماضي، ونحن منتظرون أن تقلب ثورة شباب ساحات التحرير الشجعان الوطنيين الشرفاء جميع الطاولات على المعسكرين، وأن تعيد الوطن إلى أهله سليما ومعافى وبدون سلاح المسلحين، ولا فساد الفاسدين، ولا عمالة العملاء، ولا خيانة الخونة المفضوحين.
حتى جاءتنا أيم كورونا، بعد كل ما سال من دماء الشباب الزكية الطاهرة، غدرا وعمالةً وغباوة، لتثبت لنا أن التخلص منالعملية السياسية الحالية المغشوشة، كلِّها من جذورها، أمر غير وارد، على الأقل في المدى المنظور، وأن علينا أن ننتظر ما سيكون عليه وضع الوطن العراقي الجديد بعد جائحة كورونا وأسعار النفط ومصير ترمب في أمريكا والمرشد علي خامنئي في إيران، لتولد ثورة شبابٍ جديدة أشد من ثورة تشرين وأكثر حكمة وخبرة وشجاعة.
والظاهر أن فكرة الانتخابات المبكرة التي احتاج إليها الجميع لتحسين مزاج الشارع العراقي بتغيير المسموح بتغييره، قد فَرضت على المعسكرين الأمريكي والإيراني في العراق أن يتعكزا على لعبةٍ أخرى مولودةٍ من الأولى، هي مهمة اختيار رئيس وزراء جديد يكون جسرا أمينا بين أمريكا وإيران، وسطحا دافئا واحدا تنامان عليه.
أملا في قدرته على تخدير الجماهير العراقية المكلومة والمهضومة والمحرومة بسحبٍ (تلفزيوني) لبعض السلاح (الأحمق) الذي لا تريده إيران، وبتحريرٍ (تلفزيوني) أيضا، لبعض مناطق الوجود العسكري التي لا تحتاج إليها أمريكا، خصوصا بعد إعادة تموضعها وتعزيز سلاح بعضها الباقي إلى أبد الآبدين.
وبين هذا وذاك يتوجب عليه أيضا أن يقوم (تلفزيونيا) أيضا،ببعض إجراءاتٍ تبدو إصلاحية لتطييب خواطر القسم الأكبر من المتظاهرين.
وبعد علاوي والزرفي اللذين لم تتوفر فيهما مواصفات الجسر الآمن بين المعسكرين وقع الاختيار على رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، وهو إيراني أمريكي مزدوج الولاء والمزاج والشهرة، ليكون رئيس الوزراء الجديد، مؤقتاً، ليقوم بتلك المهمة.
وهنا يكون اختيار الكاظمي الأرنبَ الذي لا خيار سواه، والأقلَّسوءً بين السيئين، ونفاقا بين المنافقين، وفسادا بين الفاسدين.
ولعل أكثر الناس فرحا بهذه الاختراع هو الرئيس برهم صالح الذي تفتحت مواهبه الخطابية في حفلة التكليف العجيبة الغريبة التي لم يحدث مثلها من زمن طويل. فقد تنفس الصعداء وخرج من عنق الزجاجة على طريقة لا غالب ولا مغلوب، لا مع أمريكا ولا مع إيران ولا مع المتظاهرين، وهو أفضل أنصاف الحلول المتوفرة.
وعليه، ورغم أن من يتوقع أن تكون الانتخابات المبكرة القادمة نزيهة (ولو نص نص)، ليس واهما وحسب، بل هو ساذج أو مغفل ومخدوع، فإن علينا أن ننتظر ونسمع ونرى.
فالسلاح الذي سيحرس صناديق الاقتراع لن يكون، في أغلبه، سوى سلاح طهراني وأصفهاني وتبريزي. أما الحقائب المعبّأة بالدولارات والدنانير والريالات والدراهم فأمريكية وبريطانية وفرنسية وقطرية وكسعودية وتركية، علانية، ودون خوف ولا حياء.
ألا ترون كيف لم يعد في العراق الديمقراطي الجديد مرفوضاً ولا ممجوجا ولا مدانا بالخيانة العظمى من يجاهر بأنه جاسوس لدولة أجنبية، شقيقة أو صديقة، أو لدولتين، يصبح في النهايةرئيس وزراء؟.