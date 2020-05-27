رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز حسمت موعد انطلاق الموسم الجديد

رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز حسمت موعد انطلاق الموسم الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز حسمت موعد انطلاق الموسم الجديد.ووفقًا لصحيفة “الديلي ميل”، فإن رابطة الدوري الإنكليزي حددت 12 أو 13 سبتمبر/أيلول المقبل، موعدًا لانطلاق الموسم الجديد من البريميرليغ، بغض النظر عن موعد انتهاء النسخة الحالية من البطولة.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الرابطة ستخبر الأندية بالموعد الجديد، في الاجتماع المقرر له، الخميس المقبل.وأوضحت أن الموعد الذي حددته رابطة البريميرليغ سيزيد احتمالية عدم اكتمال الموسم الحالي بشكل طبيعي، إذا حدث توقف آخر للبطولة، بسبب اختبارات فيروس كورونا.وقالت الصحيفة إن الرابطة تعمل على استئناف الدوري الإنكليزي سريعًا، وأن الموعد المرجح لعودة الموسم 19 أو 26 يونيو/حزيران المقبل.

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