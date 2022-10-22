راح العراق..مصادر سياسية:العصائب تطالب برئاسة الأمن الوطني وكتائب حزب الله تطالب برئاسة المخابرات

راح العراق..مصادر سياسية:العصائب تطالب برئاسة الأمن الوطني وكتائب حزب الله تطالب برئاسة المخابرات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر سياسية مطلعة، بوجود خلافات وصفتها بالمعقدة بين قوى سياسية متنفذة داخل الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى أخرى تمتلك فصائل مسلحة، على مناصب أمنية حساسة في العراق.وقالت المصادر ، إن الخلاف ابتدأ أولاً حول منصب وزير الداخلية، بين منظمة بدر برئاسة هادي العامري من جهة، وبين دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وقوى اخرى داخل الإطار.هذا الخلاف، دفع بالإطار التنسيقي إلى تفويض السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره، مع استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية.الخلاف السياسي زحف على منصب جهاز الأمن الوطني، والمخابرات العراقية، بحسب المصادر المطلعة.وأضافت المصادر ، إن عصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، طالبت بالمنصبين مع تنازلها عن حصصها الوزارية، لكن كتائب حزب الله دخلت في الساعات القليلة المنصرمة على الخط، وطلبت جهاز المخابرات، مما خلق خلافاً بين القوتين الشيعيتين.وتابعت أن قوى داخل الإطار تناقش حالياً الاطاحة بفالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وتسمية عبد العزيز المحمداوي ويلقب ب”الخال” القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله ، لقيادة الهيئة، وهو أمر لم ينل بعد أغلبية رأي الإطار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *