راكب يجبر طائرة على العودة للمطار بدعوى الإصابة بكورونا

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تحالف الحلبوسي:لن نتنازل عن “حصتنا”من الوزارات
نائب:علاوي لن يواجه ضغوطا من الكتل السياسية لوجود اتفاقات مسبقة قبل التكليف
تحالف الفتح:لن نصوت على برنامج علاوي بعدم ذكر التوقيت الزمني لإخراج القوات الأمريكية
ماكنزي:قواتنا ستبقى لدعم الجيش العراقي في مكافحة الإرهاب
مقتدى الصدر(أسطورة لاتتكرر ) سياسي , مرجع, وكيل , موالي , ثائر, مقاوم , منظر , وان جاز التعبير حبيبي!!!
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القبعات الزرقاء المقتدائية… نسخة الحرس الثوري الايراني في العراق
المرجعية الشيعية في العراق .. المخفي والمعلن
مقتدى الصدر(أسطورة لاتتكرر ) سياسي , مرجع, وكيل , موالي , ثائر, مقاوم , منظر , وان جاز التعبير حبيبي!!!
هل إنهاء المظاهرات مطلب إيراني أم عراقي ..؟؟
من السياسي أياد السماوي إلى رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي ..
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زنكنة:مستحقات الغاز الإيراني المترتبة على العراق بلغت 2 مليار دولار
مسرور يؤكد على تأمين مصالح كردستان قبل “العراق” وبقاء القوات الأمريكية ضرورة
حكومة كردستان:شروطنا المالية والنفطية المبرمة مع عبد المهدي أساس التعامل مع حكومة علاوي الجديدة
يلدز: 16 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا
جعفر:عبد المهدي منح الأكراد (6) مليار دولار خلال سنة واحدة!
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باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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