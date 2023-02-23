رايتس ووتش:الحشد الشعبي وراء اختطاف النشطاء البيئيين وغيرهم في العراق

رايتس ووتش:الحشد الشعبي وراء اختطاف النشطاء البيئيين وغيرهم في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إن النشطاء البيئيين في العراق يخضعون لتهديدات، ومضايقات، واحتجاز تعسفي على يد عناصر  الحشد التابعين للحكومة .وفي 16 فبراير/شباط 2023، أُطلق سراح الناشط البيئي العراقي البارز جاسم الأسدي بعد اختطافه في 1 فبراير/شباط من قبل مجموعة مسلحة مرتبطة رسميا بالحشد الشعبي الارهابي المرتبط بالحكومة واحتجازه لأكثر من أسبوعين.وقال الأسدي في مقابلة تلفزيونية إنه تعرض لـ “أشد أنواع العذاب” باستخدام “الكهرباء والعصي” أثناء أسره، وكان يُنقل من مكان إلى آخر.وقالت “رايتس ووتش” في تقرير لها نشرته اليوم، إنها تأكدت من عائلة الأسدي أن الصوت في المقابلة هو صوته، ويبدو أن إطلاق سراحه جاء بعد رجاء الحكومة لهيئة الحشد.واختطاف الأسدي هو الحلقة الأحدث في سلسلة من أعمال الانتقام ضد النشطاء البيئيين وغيرهم التي تستهدف على ما يبدو إيقاف أنشطتهم.قال المنظمة عن، آدم كوغل نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” قوله: “بدل أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات ملموسة لحل القضايا البيئية الجوهرية في العراق، فهي تهاجم من يتحدث عن هذه القضايا. لن يؤدي إقصاء الحركة البيئية في البلاد إلا إلى تدهور قدرة العراق على معالجة أزماته البيئية، التي تؤثر على مجموعة من الحقوق الحيوية”.واحتجزت الأجهزة الحكومية نشطاء آخرين ولاحقتهم جراء حديثهم عن مشاكل بيئية. 

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