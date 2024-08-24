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تحالف العزم: محمود المشهداني المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان
نائب:سراق المال العام فوق القانون في زمن الحكومات “الإسلامية الشيعية”
رجل عاطل عن العمل يهيمن على لبنان
رايتس ووتش:القضاء العراقي مسيس ولاتوجد كرامة للإنسان في ظل حكومة الميليشيات
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
مختص بالاقتصاد الدولي:أمريكا لديها القدرة في الحد من النفوذ الإيراني الكبير في العراق
النفط النيابية:إيقاف تصدير النفط من الإقليم لايشكل خسارة مالية للعراق
اليوم ..اسعار صرف الدولار=150500 ديناراً
المالية النيابية:وزارة المالية تحتاج إلى أكثر من (7) تريليون دينار من العملة النقدية لتمويل الرواتب
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تعرّف على أهم مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم لهذا اليوم
تغيير اسم الدوري الممتاز لكرة السلة إلى دوري المحترفين للموسم 2024-2025
إدارة الزوراء:سنلجأ إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإلغاء قرار الأولمبية بحل الإدارة
مصدر رياضي:إعفاء الأمين المالي لاتحاد كرة القدم لعدم تملكه شهادة تخصصية
تعيين الإسباني(رافائيل بول) مدربا مساعداً للمنتخب الوطني العراقي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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رايتس ووتش:القضاء العراقي مسيس ولاتوجد كرامة للإنسان في ظل حكومة الميليشيات
تركيا تنفي مزاعم حكومة السوداني بإنهاء احتلالها في شمال العراق
لبنان تشكر إيران بالإيعاز لحكومتها في العراق برفع كميات النفط المرسلة لها للتغذية الكهربائية
الزراعة النيابية:رغم كل التنازلات التي قدمها السوداني لتركيا لم تستجيب لتزويد العراق بحصته العادلة من المياه
نائب:اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب السوداني
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- اذاعة INN