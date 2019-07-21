رايتس ووتش:حكومة عبد المهدي ستزج الأسر العراقية القادمة من شمال سوريا في السجون!

رايتس ووتش:حكومة عبد المهدي ستزج الأسر العراقية القادمة من شمال سوريا في السجون!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاحد، عن قيام السلطات العراقية، بتهيئة مخيمات واقسام داخل مخيمات، لتستخدمها في احتجاوز العوائل العائدة من شمال سوريا قسريا.وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي ، ان مخيم جدة الخامس “الواقع الى جنوب الموصل بــ 65 كيلومتر، بات شبه مهيا لاستقبال العوائل العادة واحتجازهم داخله، بحسب ما اكدت لمى فايق، منسقة المنظمة في البلاد.وتابعت “تم ابلاغ العوائل المتواجدة حاليا في المخيم لاخلاء بعض الاجزاء منه، لتخصص للقادمين، مع تحذير من التعامل معهم لامتلاكهم ايدلوجية متعصبة، على حد تعبير مدراء المخيم”.واكدت المنظمة، ان السلطات العراقية ستنقل العوائل من مخيم الحول السوري، الى مخيم جدة، حيث “كانت هذه العوائل تعيش تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي، الامر الذي يجعل السلطات العراقية متخوفة من حملهم ايدلوجية التنظيم”.وحذرت المنظمة من “تبعات الاحتجاز القسري وفصل العوائل عن بعض في داخل هذه المخيمات، لكونها لا تخالف فقط حقوق الانسان والاتفاقيات التي تحفظها، ولكن تساعد في نشر الفكر الارهابي ايضا”.وطالبت المنظمة السلطات العراقية، بايقاف “اعمال نقل العوائل من مخيم الحول، حتى يتسنى لها التاكد من ان العودة طوعية لتلك العوائل، وبحقوق كاملة دون احتجاز او فرض قيود”.

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