رجوي:القضاء على ولاية الفقيه أصبح قريباً

رجوي:القضاء على ولاية الفقيه أصبح قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت المعارضة الايرانية مريم رجوي، اليوم الثلاثاء، “صمت” الدول الغربية حيال ما يجري في بلادها بـ “العار”، فيما أشارت الى أن الحكومة الإيرانية قطعت شبكة الانترنت في البلاد.وذكرت رجوي في مجموعة تغريدات عبر صفحتها في “تويتر”، أن “صمت وتقاعس الدول الغربية حيال قتل المتظاهرين العزل المجردين عن السلاح عار عليها. ويجب أن تشترط حكومات العالم إقامة علاقاتها مع النظام الإيراني بوقف حملات القمع على المتظاهرين وإلغاء حجب الإنترنت”.وأضافت مخاطبة المتظاهرين: “‏وصلت انتفاضتكم إلى اليوم الخامس واجتاحت عشرات المدن. استمرار الانتفاضات هو انتصاركم. انتشار الانتفاضات إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب في إيران هو انتصاركم”، متابعة أن “استمرار وتوسع الانتفاضات يظهر التصميم القوي للشعب الإيراني على نيل الحرية”.‏وتباعت رجوي: “سمع العالم صوت انتفاضاتكم. إن صوتكم أنتم المنتفضين الأبطال قد أيقظ أصحاب الضمائر في العالم واستنهضهم. العالم يسمع صرخاتكم حيث تقولون يجب أن يرحل الولي الفقيه. الناس في جميع أنحاء العالم يقولون وكل يوم أكثر من ذي قبل إنهم يقفون بجانبكم”.وأشارت الى أن “سرّ النصر هو الاستمرار في انتفاضاتكم، وهذه هي كابوس الملالي ليل نهار، بورك صمودكم ومتابعتكم المستمرة دون كلل وملل وتجعلون العدو متعبا، وطوبى لكم أنتم الصامدون الذين لا تضجرون، بل تجعلون العدو يتضجّر ويتهالك”.ولفتت الى أن “نظام الارهاب الحاكم باسم الدين ‏عمد إلى قطع الإنترنت جراء خوفه وتخبطه، ولكن هذه الخطط الجبانة للملالي لا تجدي نفعا وسيكون الخاسر هو النظام الحاكم قبل أي شخص. الإرادة الصلبة للشعب الإيراني والقوة الإبداعية والمبتكرة للشباب المنتفضين هي من يقول كلمة الفصل اليوم”.

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