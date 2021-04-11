رسالة الكاظمي المزعومة إلى إيران !!!

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الكاظمي يضع حجر الاساس لمشروع ميناء الفاو الكبير
المنافذ:ضبط تلاعب بأكثر من 77 مليون دينار في منفذ أم قصر
الأمن النيابية:تخصيص 400 مليون دولار لوزارة الدفاع لتعزيز قدراتها الدفاعية
شريعتمداري في بغداد لتصدير “العمالة الإيرانية”إلى العراق وفتح أسواق للصادرات الإيرانية
الزراعة النيابية:توافق العراق وسوريا على كمية المياه سيكون ورقة ضغط على تركيا
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الهيئة التطبيعية تعلن عن قرب تعاقدها مع مدرب هولندي
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف عن أفضل لاعب في الدور الربع النهائي
العيداني “يتعهد”بعدم قيام الميليشيات باختطاف الفرق المشاركة في بطولة خليجي 25
العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو
زين الدين:أملي كبير بفوز ريال مدريد في بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم
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- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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