رسميا..اللواء نجم الجبوري محافظا لنينوى

رسميا..اللواء نجم الجبوري محافظا لنينوى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، مرسوما جمهوريا بتعين نجم عبد الله الجبوري محافظاً لنينوى خلفاً للسابق منصور المرعيد.

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