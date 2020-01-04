رسول:قواتنا لن تتأثر بقرار التحالف الدولي بتخفيض عملياته وتعليق تدريب الجيش

رسول:قواتنا لن تتأثر بقرار التحالف الدولي بتخفيض عملياته وتعليق تدريب الجيش
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مدير إعلام وزارة الدفاع، يحيى رسول، السبت (04 كانون الثاني 2020)، أن تأثر القوات العراقية بقرار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بخفض عملياته في العراق، لن يكون كبيرا.وقال رسول في تصريح صحفي: “أعتقد سيكون هناك تأثير بسيط وليس بالتأثير الكبير”، مبيناً أن “القدرات العسكرية العراقية الآن قدرات كبيرة وفي تنامٍ كبير، وتستطيع ملاحقة بقايا فلول داعش”.وأضاف رسول، “القوات العراقية واقعيا على الأرض قادرة وبشكل كبير على حماية الأراضي العراقية، وحماية الحدود، وأيضا كقوة جوية لدينا القدرة”.وكان مسؤول في الجيش الألماني قد أعلن في وقت سابق أن أمريكا وحلفاءها علقوا تدريب القوات العراقية، بسبب تهديد متزايد بعد الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت أمس قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وقال ضابط كبير بالجيش ألماني في رسالة لنواب ألمان، إن “اللفتنانت جنرال الأمريكي بات وايت، قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة في العراق ضمن عملية العزم الصلب التي يقودها”.وكان حلف الاطلس (الناتو) قد قرر في وقت سابق من اليوم، تعليق عمليات التدريب في العراق إثر اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في بغداد.وذكرت وكالة الانباء الفرنسية، أن حلف الناتو علق عمليات التدريب في العراق إثر اغتيال الجنرال سليماني.

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