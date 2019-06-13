رسول:ليس هناك حاجة لإعادة البيشمركة في المناطق “المتفق عليها”

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القانونية النيابية:حكومة كردستان لاتحترم القوانين الاتحادية
المياحي:عبد المهدي وافق على فتح منفذ جديد مع إيران
نائب:إيران وراء حرائق الغذاء الرئيسي للعراق
نائب:وزير الكهرباء يزود عبد المهدي بمعلومات مظلة عن تحسن الطاقة الكهربائية
العقابي:نسبة موظفي كردستان بالعراق تجاوز على العدالة الاجتماعية وانتهاك للدستور
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