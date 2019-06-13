رسول:ليس هناك حاجة لإعادة البيشمركة في المناطق “المتفق عليها”

رسول:ليس هناك حاجة لإعادة البيشمركة في المناطق “المتفق عليها”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الناطق الرسمي باسم خلية الاعلام الامني العميد يحيى رسول، الخميس، إن القطعات العسكرية قادرة على حفظ الامن والنظام في المناطق المتنازع عليها، وليس هناك حاجة لاعادة قوات البيشمركة. وذكر رسول في حديث صحفي أن، “هناك تنسيقا عالي المستوى بين الاجهزة الامنية والبيشمركة، فيما يخص المعلومات الاستخبارية عن الارهابيين في المناطق التي تسمى المتنازع عليها”. وأضاف أن، “تلك المناطق تابعة الى سلطة الحكومة الاتحادية وقد اعيد فيها فرض القانون واعادة انتشار القطعات العسكرية وهي حالة طبيعية”. وبين أنه، “لا توجد حاجة لاعادة انتشار قوات البيشمركة في المتنازع عليها، باعتبار القطعات العسكرية المتواجدة في تلك المناطق قادرة على حفظ الامن والاستقرار والحفاظ على ارواح وممتلكات الناس في تلك المناطق”.

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