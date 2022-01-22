رسول لدينا “أسلاك شائكة” على الحدود العراقية السورية..الوضع الأمني مستقر!!!!

رسول لدينا “أسلاك شائكة” على الحدود العراقية السورية..الوضع الأمني مستقر!!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل، فيما قلل من خطورة الإرهابيين الهاربين من أحد السجون السورية.وقال رسول في حديث صحفي، إن “هناك توجيهات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة تضمنت مضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية، بعد الأحداث التي شهدها سجن الحسكة السورية”.واضاف ان “القوات الامنية على اهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة لبقايا داعش في التسلل الى الاراضي العراقية”، مؤكداً ان “الحدود مؤمنة بكاميرات حرارية واسلاك شائكة اضافة الى وجود خندق”.وبين رسول ان “بقايا داعش ليس لديها القدرة على مواجهة القوات العراقية كما ان الارهابيين الهاربين لا يشكلون تحديا للاجهزة الامنية”.وكانت قيادة عمليات غرب نينوى، قد اكدت يوم أمس الجمعة، أن الإرهابيين الهاربين من السجون السورية لا قدرة لهم على تجاوز الحدود.يذكر ان تصريحات الناطق بأسم القائد العام بعد كل عملية قتل الجنود العراقيين من داعش او ميليشيا الحشد  يعيد نفس الأسطوانة المشروخة، والخلل الأمني بسبب فساد قادة الجيش والأجهزة الأمنية وارتباطهم بإيران ومشروعها.

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