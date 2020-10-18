رسول يخاطب حزبه للقضاء على فساد منافذ الإقليم

رسول يخاطب حزبه للقضاء على فساد منافذ الإقليم
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- خاطب رئيس المجلس الأعلى السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، رئاسة حزبه بطلب رسمي، يدعوهم للسيطرة على فساد المنافذ الحدودية في إقليم كردستان.ونص الطلب بالقول، إنه “في الوقت الذي يمر به إقليم كردستان، بظروف صعبة منها السياسية والاقتصادية وحكومة الإقليم لا تستطيع دفع رواتب الموظفين في وقتها المحدد، لكن للأسف تحصل عمليات في منافذ برويز خان وباشماخ ومنافذ أخرى وحسب الصلاحيات التي منحها لنا المؤتمر الرابع لحزب الاتحاد الوطني ندعو الرئاسة المشتركة للحزب لاتخاذ الإجراءات المناسبة وإيقاف عمليات الفساد في تلك المنافذ”.من جهتها، قالت السياسية الكردية المستقلة، سروة عبد الواحد، في تغريدة إن “رئيس المجلس الاعلى السياسي للاتحاد الوطني، كوسرت رسول، يحذر رئاسة حزبه من مغبة الاستمرار بالأعمال غير القانونية في المنافذ الحدودية التي تحت سيطرة الحزب ويهدد باتخاذ الإجراءات، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قائلة، نسخة منه الى رئيس الحكومة الاتحادي، المنافذ الحدودية في الاقليم تحت رحمة شركات الحزب”.

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