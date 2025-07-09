رشيد:الانتخابات ستجري في موعدها وستكون “نزيهة 100%”!

رشيد:الانتخابات ستجري في موعدها وستكون “نزيهة 100%”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، الاربعاء، أن “رئيس الجمهورية استقبل، في قصر بغداد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، فيما جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد والمنطقة”، مبيناً أن “رئيس الجمهورية أكد حرص العراق على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر خلال شهر تشرين الثاني المقبل، مشدداً على أهمية مشاركة العراقيين بمختلف مكوناتهم في الانتخابات لاختيار ممثليهم الحقيقيين بكل حرية وشفافية”.وتابع، أن “رئيس الجمهورية أشار إلى أن الدولة سخرت إمكاناتها لتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال كل متطلباتها بهذا الشأن، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإنجاح الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدمي المال السياسي”.ولفت إلى “أهمية دور الأمم المتحدة في دعم الجهود التي يبذلها العراق في الاستعداد للانتخابات لإنجاز الاستحقاق الديمقراطي”.من جانبه، أكد الحسان “سعي المنظمة الأممية إلى تعميق علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات”، مشيراً إلى “حرصها على دعم مسار التنمية ومواجهة تحديات المرحلة وتعزيز التعايش السلمي بين جميع المكونات العراقية”.

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