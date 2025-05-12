رشيد:الدفاع عن إيران “واجب مقدس”

رشيد:الدفاع عن إيران “واجب مقدس”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد القيادي في حزب طالباني رئيس الجمهورية، الولائي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين (12 أيار 2025)، أهمية تطوير مجالات التعاون المشترك بين العراق وإيران، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق”.ووفقا للبيان، تطرق رئيس الجمهورية إلى “أهمية تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية والدفاع عن ايران وحمايتها”، مشدداً على “دعم العراق لكل المبادرات التي تدافع عن إيران ومصالحها.من جانبه، أكد السفير الإيراني عل حرص طهران على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك مع العراق.

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