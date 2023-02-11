رشيد:العراق بحاجة إلى الدعم الإقليمي لتحقيق الاستقرار والتقدم

رشيد:العراق بحاجة إلى الدعم الإقليمي لتحقيق الاستقرار والتقدم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، السبت، ان العراق له دور محوري في المنطقة العربية، والبرنامج الحكومي قد لاقى ترحيباً عربياً ودولياً.وقال رشيد في حديث متلفز ، “اننا عرضنا البرنامج الحكومي في المحافل العربية والدولية وقد لاقى ترحيباً على جميع الاصعدة”، مؤكداً “اننا لمسنا من الزعماء العرب خصوصاً ترحيباً بعراق له دور محوري، ونحن نحتاج إلى مساعدة الدول الإقليمية لإنجاز مشروع العراق التنموي”.واضاف رشيد، “الانتخابات الأخيرة في العراق عمقت مفهومي الأمن والسلام بالبلاد، وان الإرهاب قد انتهى في العراق”، لافتاً الى انه “يجب الإسراع بتشريع الموازنة العامة”، منوهاً الى ان ” تشريع قانون النفط والغاز سيحل كثيراً من الإشكالات بين المركز والإقليم”.وجدد رشيد، “التضامن مع الشعبين السوري والتركي إثر الزلزال المدمر”.

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